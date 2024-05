Stiri pe aceeasi tema

- Parcul Liniei 2 din Sectorul 6 al Bucureștiului a fost inaugurat duminica, fiind a doua faza a acestui proiect ambițios. Amenajat de Primaria Sectorului 6, parcul se intinde pe o suprafața generoasa de 3,5 hectare și este situat intre Gara Cotroceni și Bulevardul Doina Cornea. Cu o lungime de 580 de…

- Agenții de la Poliția Locala vor putea trece de la pistoalele cu gloanțe de cauciuc la armament letal, prevede un proiect de lege prin care se dorește și schimbarea competențelor acestora. „MDLPA a implementat Proiectul cu denumirea «Consolidarea capacitații instituționale a autoritaților administrației…

- Comisiile juridica si pentru aparare din Senat au dat, luni, raport comun de admitere asupra unui proiect legislativ care prevede ca un minor de 17 ani care detine permis de conducere categoriile B si BE poate conduce un autovehicul daca este asistat de o persoana care are permis din aceeasi categorie…

- Candidatul anuntat al PSD-PNL la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, a declarat, sambata, ca programul electoral pregatit alaturi de ceilalti reprezentanti ai aliantei care vor candida la Bucuresti este unul „serios” care vizeaza, intre altele, „10 domenii prioritare”, fiecaruia fiindu-i alocate cate…

- DNA anunta, vineri, ca procurorii au ridicat documente de la Primaria Bucuresti, in cadrul unui dosar penal deschis in urma sesizarii depuse de mai multe persoane. ”Activitatea de ridicare a unor inscrisuri, reglementata de Codul de Procedura Penala, a fost realizata in contextul instrumentarii de catre…

- Parlamentul European a votat un pachet legislativ care prevede și eliminarea completa a centralelor termice pe gaze, petrol și pacura pana in 2040 in toate statele membre, pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de sera din sectorul cladirilor. Pentru a intra in vigoare,…

- Parlamentul European a votat un pachet legislativ care prevede și eliminarea completa a centralelor termice pe gaze, petrol și pacura pana in 2040 in toate statele membre, pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de sera din sectorul cladirilor. Pentru a intra in vigoare,…