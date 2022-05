Arde o piață din orașul rusesc Vladikavkaz! Imagini APOCALIPTICE

În mediul online au apărut imagini care arată flăcări uriașe, dar și un fum gros și negru. Russia: Fire at Vikalina market in Vladikavkaz https://t.co/nrgoxt1kAF pic.twitter.com/GY9RIsayNb — Liveuamap (@Liveuamap) May 6, 2022 Într-un alt video vedem oamenii adunați… [citeste mai departe]