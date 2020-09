Seceta face ravagii in judetul Iasi. Conditiile meteo nefavorabile din acest an au afectat extrem de puternic culturile, fermierii ieseni aratand ca mii de hectare cultivate cu grau si porumb, dar si cu floarea-soarelui, sunt in mare parte compromise. In aceste conditii, agricultorii sunt ingroziti si se uita neputinciosi cum munca si investitiile lor sunt practic distruse. Acestia spun ca nici noile culturi nu se pot semana din cauza lipsei de apa, avertiz&ac (...)