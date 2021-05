Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor din comuna Varbilau, sat Livadea, care s-au autoevacuat, plecand la rude, din cauza unei alunecari masive de teren a ajuns la 16, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova anuntand, miercuri, ca pamantul continua sa se disloce in zona. "Alunecarea de teren din localitatea…

- Alte patru persoane și-au parasit locuințele din cauza alunecarilor de teren din satul Livadea, din comuna prahoveana Varbilau. Potrivit ISU Prahova, alunecarea de teren din localitatea Varbilau este activa in continuare. „Pentru a preintampina orice situație de natura sa le puna viața…

- Doisprezece localnici din comuna prahoveana Varbilau au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele, marti, in conditiile in care ce o masiva alunecare de teren pune in pericol mai multe case din satul Livadea. Pamantul s-a dislocat pe o suprafata de 15 hectare, iar alunecarea nu este stabilizata, transmit…

- Alunecarea de teren din satul Livadea, comuna Varbilau, județul Prahova, este una de proporții. Suprafața afectata este de aproximativ 15 hectare și zona nu este inca stabilizata, informeaza Observatorul Prahovean, care citeaza datele furnizate de autoritați. 12 persoane și-au parasit, preventiv, locuințele…

- Mai mulți localnici din satul prahovean Livadea au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele, marti, din cauza unei masive alunecari de teren. Opt persoane isi parasesc locuintele, marti dupa-amiaza, din cauza alunecarii de teren care pune in pericol trei imobile. Asta dupa ce in cursul diminetii, alte…

- O alunecare de teren semnalata, din primele date, pe o falie de aproximativ 5 hectare in satul Livadea, comuna prahoveana Varbilau, poate pune in pericol trei locuinte, a anuntat astazi Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.

- O alunecare de teren poate pune in pericol 3 locuințe din satul Livadea, comuna prahoveana Varbilau. Din primele informații, se pare ca se manifesta pe o falie de aproximativ 5 ha. Cele mai apropiate locuințe se afla la aproximativ 100 m. In cele 3 locuințe stau 4 adulti care preventiv au plecat…

- Patru persoane care locuiesc in satul Livadea, din comuna prahoveana Varbilau, au fost evacuate preventiv din locuințe, marți, deoarece in zona este pericol de alunecare de teren, care se manifesta pe o falie de 5 hectare. Potrivit ISU Prahova, o alunecare de teren poate pune in pericol trei…