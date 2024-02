Stiri pe aceeasi tema

- Marea premiera Power Couple Romania – La bine și la greu a avut loc in aceasta seara de la ora 20:30 pe Antena 1 și AntenaPlay. Concurenții au avut parte de prima provocare care le-a cam dat batai de cap. Iata de ce „surpriza” a avut parte cuplul mai puțin norocos in aceasta seara.

- Meciul FC Porto – Rio Ave 0-0 a putut fi urmarit, in format LIVE VIDEO, in AntenaPLAY. Etapa a 20-a din Liga Portugal a fost deschisa de confruntarea Portimonense – Arouca 1-2. Liderul Sporting a avut amanat meciul din deplasare, cu Famalicao. Gazdele nu au putut organiza meciul din cauza lipsei numarului…

- Meciurile RD Congo – Guineea 3-1 si Nigeria – Angola 1-0 au fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Cele doua partide conteaza pentru sferturile de finala ale Cupei Africii pe Națiuni. Congo si Nigeria si-au obtinut biletele pentru semifinalele Cupei Africii. Prima partida a zilei de vineri, Nigeria – Angola,…

- Insulele Capului Verde – Mauritania 1-0 si Senegal – Coasta de Fildes 1-1 (4-5 d.l.d) au fost in AntenaPLAY. Surpriza de proportii in faza optimilor. Senegal, nationala lui Sadio Mane, care este si campioana en-titre, a fost eliminata in optimile de finala de la Cupa Africii. Senegal a deschis scorul…

- Cupa Ligii Portugaliei | Partida Benfica – Estoril a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Duelul a contat pentru a doua semifinala a competiției, iar dupa acest meci s-a aflat a 2-a finalista a Cupei. In cealalta semifinala, Braga a produs surpriza și s-a calificat in ultimul act al competiției, dupa ce s-a…

- Emanuel „Mani” Gyenes va participa, in perioada 5-19 ianuarie 2024, la cea de-a 46 editie a Raliului Dakar, competitia suprema cand vine vorba de anduranta in sportul cu motor.Va fi a cincea editie a Raliului Dakar din Orientul Mijlociu, cea mai dificila si cea mai lunga de pana acum, potrivit organizatorilor.…

- Este anunțul momentului in showbiz. Celebrul cuplu a decis sa se desparta, dupa un mariaj care a ținut șase ani. Cei doi au impreuna doi copii, iar in ultimele luni au existat zvonuri despre infidelitate. Recent, artista a dezvaluit ca este singura de ceva vreme. Cuplul din showbiz care s-a destramat…

- Cea mai noua editie iUmor, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, il readuce in fata juriului si al telespectatorilor pe Dan Țuțu, in postura de invitat special, apreciat pentru darul sau de a spune povești.