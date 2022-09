Poveștile a opt sinagogi din vestul țării, reunite într-un inedit proiect Asociația Pantograf lanseaza proiectul „Poveștile sinagogilor”, inițiat și coordonat de Raluca-Elena Doroftei, care prezinta istoria a opt sinagogi din Timișoara, Arad, Lugoj, Reșița și Caransebeș prin intermediul unei platforme digitale. Aceasta va fi lansata in 6 octombrie și va permite descoperirea frumuseții sinagogilor, de o mare diversitate arhitecturala, in care difertie stiluri se impletesc in […] Articolul Poveștile a opt sinagogi din vestul țarii, reunite intr-un inedit proiect a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

