Peste 40 de filme romanesti vor rula vineri in cadrul evenimentului “Noaptea Alba a Filmului Romanesc”, care celebreaza, pentru al 12-lea an, cinematografia autohtona, povesti de dragoste, de familie, drame, comedii, thrillere si documentare urmand a fi proiectate in 15 locuri din Bucuresti si Cluj-Napoca. In Capitala, filmele vor putea fi vazute la Cinema sub clar de luna (Gradina Muzeului National al Literaturii Romane), Cinema Elvire Popesco (interior si in aer liber), Cinema Muzeul Taranului, Amfiteatru TNB – Open Air, Cinemateca Union, Hollywood Multiplex – Bucuresti Mall, Happy Cinema –…