Un baiat din Asociatia Pro Ruralis a fost plecat in Valencia, Spania, in cadrul unui proiect Erasmus organizat de Colegiul National Pedagogic „Vasile Lupu" din Iasi. Nicolae este un elev model, implicat in diverse activitati extrascolare, si cel mai organizat membru al asociatiei, fiind un punct de sprijin pentru colegii sai din Pro Ruralis. Nicolae Lazar este acum elev in clasa a X-a la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu", iar anterior a studiat la Scoala Gimnaziala Glodenii Gandului din comuna Tibanesti. A intrat in Asociatia Pro Ruralis in anul 2021, visand sa urmeze o cariera didactica. Tanarul…