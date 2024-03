Stiri pe aceeasi tema

- Tranzacțiile cu locuințe sunt pe plus. Dupa ce anul trecut tranzacțiile cu unitați individuale au fot mai puține, primele doua luni din acest an continua tendința de creștere inregistrata in decembrie 2023. Astfel, și tranzacțiile de luna trecuta sunt pe plus și s-au apropiat de nivelul lui februarie…

- Trei polițilști din județul Iași au fost trimiș in judecata, dupa ce au fost prinși de mai multe ori luand mita. De asemenea, in același dosar sunt judecați și alți 6 inculpați, conducatori auto, pentru savarșirea infracțiunii de dare de mita. In urma cercetarilor, oamenii legii au constat ca unul dintre…

- Astazi povestim despre imaginea țiganilor in literatura, subiect pe care-l prezentam cu regretatul profesor universitar, doctor in filologie, Nicolae Crețu de la Catedra de Limba și Literatura Romana a Facultații de Litere din cadrul Universitații „Alexandru Ioan Cuza” Iași. Concret, in deschiderea…

- La data de 8 februarie 2024, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta Sectia 2 Politie au desfasurat o actiune pentru prevenirea violentei si a consumului de droguri sau alte substante interzise, in unitatile de invatamant. La data de 8 februarie 2024, politistii din cadrul Politiei Municipiului…

- La propunerea Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților, Sinodul Mitropolitan al Moldovei și Bucovinei a aprobat marți ridicarea la rang de schit a metocului „Sfantul Ștefan cel Mare” Stanișoara, județul Suceava. Decizia a fost luata in cadrul ședinței de lucru a Sinodului Mitropolitan al Moldovei și Bucovinei,…

- Atat astazi, cat și in ediția de joia viitoare vorbim despre viața și opera carturarului Petru Caraman, cel mai mare etnolog roman. In acest context, la 14 decembrie 2023, cu prilejul implinirii a 125 de ani de la nașterea lui Petru Caraman, la Iași, in Sala „Hasdeu” din incinta BCU „Mihai Eminescu”,…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi a informat ca luni, incepand cu ora 11,00, a fost reintrodusa restrictia de circulatie pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone pe drumul national DN 28, km 103+000 – 141+410, intre Cozia, judetul Iasi, si Vama Albita,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben pentru județul Suceava valabila de pe 7 ianuarie, ora 18.00 pana pe 9 ianuarie ora 10.00. Fenomene vizate sunt: intensificari ale vantului, polei, ninsori moderate cantitativ și viscol. In intervalul menționat, in județele Suceava,…