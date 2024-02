Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul organizat, anul acesta, de Biblioteca Județeana ”Costache Sturdza” Bacau, de Ziua Culturii Naționale, celebrata pe 15 ianuarie, a pus in dezbatere receptarea contemporana a lui Mihai Eminescu, intr-o conferința prezentata de scriitorul și criticul literar Bogdan Crețu, prof. univ.dr. al…

- Andrei Țiganaș, expert al artei comunicarii, sculptor de voci, fost jurnalist de presa scrisa, prezentator radio și TV, a raspuns afirmativ invitației prodecanului Facultații de Științe și Litere din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" Targu Mureș,…

- Cu prilejul Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, Institutul Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia si Centrul de Studii Ebraice „Goldstein Goren” din cadrul Facultatii de Litere a Universitatii din Bucuresti organ

- Fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader a sustinut, miercuri, ca noul Cod penal a consacrat "multe solutii legislative neconstitutionale" si are "omisiuni".Toader, rector al Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, a facut aceste declaratii cu prilejul primii titlului de de Doctor Honoris…

- Atat astazi, cat și in ediția de joia viitoare vorbim despre viața și opera carturarului Petru Caraman, cel mai mare etnolog roman. In acest context, la 14 decembrie 2023, cu prilejul implinirii a 125 de ani de la nașterea lui Petru Caraman, la Iași, in Sala „Hasdeu” din incinta BCU „Mihai Eminescu”,…

- Atat in ediția de astazi a emisiunii noastre (miercuri, 3 ianuarie a.c.), cat și in cea de miercurea viitoare (10 ianuarie a.c.) – impreuna cu doamna profesor Marina Vraciu, doctor in filologie, de la Catedra de Slavistica „Petru Caraman” a Facultații de Litere din cadrul Universitații „Alexandru Ioan…

- Petru Caraman, cel mai mare etnolog roman, omagiat la BCU Iași Cu prilejul implinirii, la 14 decembrie 2023, a 125 de ani de la nașterea cel mai mare etnolog roman, la Iași, in Sala „Hasdeu” din incinta BCU „Mihai Eminescu”, a fost organizat un eveniment de inalta ținuta academica. In decembrie 2023…