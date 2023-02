Stiri pe aceeasi tema

- Imaginea cu doi frati sirieni prinsi sub daramaturi dupa cutremurul devastator din 6 februarie a facut inconjurul lumii, devenind emblematica pentru dramele si totodata miracolele pe care le poate trai fragila fiinta umana in fata unei forte atat de infricosatoare. Fetita, Jinan, in varsta de cinci…

- Povestea lui Jinan și a fratelui ei mai mic, doi copii sirieni prinși sub daramaturi dupa cutremur, și imaginile cu ei in timpul operațiunii de salvare au facut inconjurul lumii. Jinan, in varsta de cinci ani, este acum in spital cu rani grave la picior.

- Imaginea cu doi frati sirieni prinsi sub daramaturi dupa cutremurul devastator din 6 februarie a facut inconjurul lumii, devenind emblematica pentru dramele si totodata miracolele pe care le poate trai fragila fiinta umana in fata unei forte atat de infricosatoare. Fetita, Jinan, in varsta de cinci…

- Cei doi frati sirieni prinsi sub daramaturi dupa cutremurul devastator din 6 februarie a caror imagine a facut inconjurul lumii au ramas fara familie. In plus, fetita, Jinan, in varsta de cinci ani, se afla acum in spital cu o rana grava la picior. Fratele ei a avut doar zgarieturi. Dar restul familiei…

- Jinan are cinci ani și este intr-un spital din Siria, unde primește ingrijiri pentru o rana grava la picior. Este fetița salvata dupa 22 de ore de la cutremur in Idlib, Siria, și a carei poveste a impresionat lumea intreaga: fetița iși protejase frațiorul mai mic cu propriul trup. Imaginea cu cei doi…

- Mii de oameni s-au oferit sa o adopte pe fetița care s-a nascut sub daramaturile unei cladiri prabușite in Siria in urma cutremurului de luni. Cand a fost salvata, Aya – numele pe care l-a primit fetița și care inseamna miracol in araba - era inca legat de mama ei prin cordonul ombilical.

- O fetița de noua ani a rezistat 60 de ore prinsa sub daramaturile casei sale prabușite in orasul turc Antakya in urma cutremurului de luni, informeaza Observatornews. Salvatorii au reușit sa o scoata pe fetița in viata dintre ruine. Din fericirea, aceasta nu era ranita. Tatal și fratele ei, in varsta…

- Fetița de 10 ani care a fost spulberata pe o trecere de pietoni este petrecuta astazi pe ultimul drum. Instituția Publica Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu”, orașul Falești a venit cu un mesaj de condoleanțe. Potrivit lor, copila a traversat drumul alaturi de fratele ei.