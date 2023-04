Stiri pe aceeasi tema

- Romania este mai degraba o țara de tranzit pentru refugiați, lucru confirmat de numarul mic al celor care și-au cumparat locuințe. Deși prețurile imobiliarelor sunt umflate in Cluj, cațiva refugiați ucraineni s-au incumetat sa-și cumpere locuințe in județul din inima Transilvaniei, potrivit datelor…

- „Sa știți ca atunci cand Rusia sau Transnistria vorbește despre potențiale provocari, fiți siguri ca ei le pregatesc,” a spus Serghei Jirnov in cadrul unui interviu pentru TVR Moldova. „Daca vorbesc despre asta iși pun planurile pe seama adversarului, iar daca le-au anunțat public inseamna ca le-au…

- Recent s-a implini un an de la inceputul razboiului din Ucraina, rastimp in care un numar mare de oameni din aceasta țara au fugit din calea conflictului, cautand refugiu – pentru ei și copiii lor – dincolo de granițele statului condus de catre Volodimir Zelenski. Dintre aceștia, mulți și-au gasit adapost…

- In data de 14 februarie 2023, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.403 persoane, cu 222 autoturisme. Din cele 1.403 persoane, 935 sunt cetațeni ucraineni. In același interval orar, prin Punctul de Trecere a Frontierei Feroviar…

- Circa 20.000 de refugiati ucraineni au beneficiat de asistenta medicala de la declansarea razboiului si pana la inceputul lui 2023, potrivit unui raport privind accesul acestora la servicii medicale in Romania si fondurile alocate de Guvern si institutii europene pentru sprijinirea persoanelor stramutate…

- Aproximativ 8 milioane de persoane au fugit din Ucraina in tarile vecine, incepand cu luna februarie 2022, in timp ce alte 5,3 milioane sunt stramutate in interior, a anunțat marți, 7 februarie, Martin Griffiths, coordonatorul ONU pentru ajutor de urgenta, potrivit DPA, preluata de Agerpres.Griffiths…

- Un nou lot, format din 16 camioane cu lemn de foc din Romania, a ajuns in Republica Moldova in seara zilei de joi, 2 februarie. Acesta este transportat de intreprinderile pentru silvicultura, subordonate Agenției „Moldsilva”, prin punctul vamal Albița-Leușeni și urmeaza sa fie distribuit la mai multe…

- 95 de iubitori ai șahului au participat astazi la Ocna Mureș la cea de-a VII-A ediție a turneului ”Regele Șahului”. Printre ei, 6 copii ucrainieni refugiați in Romania. ”Turneul „Regele Șahului” organizat la Ocna Mureș a ajuns la a 7-a ediție, gratie perseverenței și pasiunii deosebite pentru șah a…