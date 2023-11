Stiri pe aceeasi tema

- ​Manchester United ocupa locul 6 in prezent in Premier League, iar antrenorul Erik ten Hag cere intariri in aceasta iarna pentru ca britanicii sa țina pasul in toate competițiile in care sunt angrenați.

- Bosko Balaban (45 de ani), fost atacant in Premier League la Aston Villa, a fost condamnat la un an de inchisoare cu executare. Fostul internațional croat nu i-a platit pensia alimentara fostei soții, Iva Radic, Miss Croația in 1995. Suma se ridica la 80.000 de euro. +1 FOTO Bosko Balaban, condamnat…

- Jucatorii lui Manchester United susțin ca severitatea managerului Erik ten Hag (53 de ani) afecteaza moralul echipei și acuza ca tricourile și jambierele livrate de Adidas sunt „prea stramte”. Manchester United are un start dificil de sezon, locul 8 in Premier League, dupa 10 etape, in afara locurilor…

- Incurcate mai sunt caile dragostei, dar și mai incurcate sunt caile showbizului, iar de cele mai multe ori lucrurile nu sunt așa cum par a fi. Va prezentam o poveste incredibila in care protagoniștii sunt o prezentatoare TV celebra de la noi, soțul ei, dar și...amantul acesteia!

- Manchester United primește azi, de la 17:30, vizita rivalei locale, Manchester City, in capul de afiș al rundei cu numarul 10 din Premier League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Este episodul cu numarul 191 din derby-ul orașului Manchester.…

- Beatriz Haddad Maia (27 de ani, #15 WTA) a fost nevoita sa se retraga din turneul de la Guadalajara din cauza unei incident suferit in baia hotelului in care era cazata! Brazilianca aflata in cel mai bun moment al carierei a suferit taieturi la ambele maini dupa ce ușile cabinei de duș s-au spart și…

- Manchester United a fost invinsa de Brighton pe Old Trafford cu scorul de 3-1, in etapa a cincea din Premier League. Brighton a devenit doar a treia echipa care o invinge de patru ori consecutiv pe Manchester United in Premier League, dupa Manchester City și Liverpool. ...