- Fabio Cannavaro (50 de ani), fostul mare jucator italian, a comentat remiza inregistrata de Napoli in fața Barcelonei, in turul optimilor UEFA Champions League, scor 1-1 și a identificat principalul vinovat pentru golul primit de napoletani. Robert Lewandowski (35 de ani) a deschis scorul pentru catalani…

- Cotidianul AS a publicat duminica o lista cu 5 jucatori vizați de managerul Barcelonei, Deco, pentru a fi transferați la vara. Printre ei, ex-dinamovistul Aleix Garcia, de la Girona. Barcelona are un sezon 2023 - 2024 sub pretenții și sunt semne ca, la vara, conducerea va demara o revoluție la toate…

- Cotidianul catalan Sport scrie ca Tottenham i-ar fi oferit 60 de milioane de euro Barcelonei in schimbul mijlocașului Frenkie de Jong. Frenkie de Jong are contract cu FC Barcelona pana-n 2026. Insa e foarte posibil ca la vara sa-și faca bagajele. Sunt din ce in ce mai multe indicii ca internaționalul…

- Robert Lewandowski (35 de ani), golgheterul Barcelonei de la transferul sau de la Bayern Munchen din iulie 2022, a vorbit despre viitorul sau in tricoul blaugrana. Varful polonez s-a aratat fericit alaturi de catalani, motiv pentru care iși dorește sa continue sa evolueze pentru Barcelona, cu care mai…

- Xavi (44 de ani), care și-a anunțat plecarea la finele sezonului, este abia al 11-lea antrenor ca durata a mandatului la Barcelona in perioada de dupa Al Doilea Razboi Mondial, cu 2 ani și 7 luni. Lider detașat ramane ilustrul Johan Cruyff, olandezul cu 11 trofee cucerite in 8 ani. Doar Pep Guardiola…

- Al Hilal a ajuns la 376 de milioane de euro investite in achiții in acest sezon. Mai mult decat a cheltuit Real in 2017 - 2018 (355 de milioane de euro) și Barcelona in 2019 - 2020 (375 milioane). Doar Chelsea ii devanseaza pe saudiți, cu 467 de milioane. Cluburile din Arabia Saudita au facut senzație…

- Ziarul german Welt am Sonntag a scris recent ca Barcelona ar putea fi exclusa din Liga, urmare a unor nereguli financiare, dar responsabilii gruparii blaugrana susțin ca n-au primit nicio inștiințare din partea forului continental. Welt am Sonntag, ediția duminicala a cotidianului german Die Welt, a…

- Fotbalul este un sport urmarit in toate colțurile planetei. In Europa este practic o religie pentru ca toata lumea urmarește cu sufletul la gura competiții precum Liga Campionilor, Cupa Mondiala sau Campionatul European. Real Madrid, Barcelona, Juventus, AC Milan, Manchester United, Liverpool sau Bayern…