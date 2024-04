Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea - Manchester United, meci contand pentru etapa a 31-a din Premier League, este programat, joi, 4 aprilie, de la ora 22:15, pe Stamford Bridge din Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Prima saptamana din luna aprilie incepe cu recomandarile lui Adrian Ilie. „Cobra” este la fel de decisiv in SuperSocial asa cum a fost si pe terenul de joc. Urmareste-l pe Adrian Ilie in SuperSocial si descopera recomandarile „Cobrei”! In mijlocul acțiunii din Premier League, Adrian Ilie și-a indreptat…

- Mijlocasul lui Manchester United, Mason Mount, a revenit marti la antrenament, dupa patru luni de absenta cauzata de o accidentare la gamba, scrie AFP, potrivit Agerpres. In varsta de 25 de ani, Mount a purtat tricoul lui Manchester de 12 ori de la transferul sau, de 60 de milioane de lire sterline,…

- Premier GSP, noul show lansat de Gazeta Sporturilor și axat pe campionatul de fotbal numarul 1 al lumii, Premier League, revine duminica, 11 februarie, ora 13:00. Runda 23 din Premier League a produs 45 de goluri, record in istoria campionatului englez. Urmeaza etapa 24, runda care programeaza cateva…

- Chelsea traverseaza un sezon dezastruos in Premier League sub comanda lui Mauricio Pochettino (51 de ani), echipa ocupand locul 11 dupa 23 de etape, cu doar 31 de puncte obținute. La ultimul meci, infrangerea de pe Stamford Bridge cu Wolverhampton, scor 2-4, fanii londonezi au cerut demiterea lui Pochettino.…

- Manchester United a caștigat cu Wolves, scor 4-3, in etapa #22 din Premier League. Desfașurarea scorului a fost una dramatica, „diavolii” au caștiga in minutul 90+7. United a avut 2-0 și 3-1, insa Wolves a egalat in minutul 90+5. Parea ca meciul se va termina egal, insa Mainoo a punctat pentru United…

- Dupa 8 zile de pauza, Premier League revine cu etapa 22, o runda care propune mai multe dueluri interesante, indeosebi incleștarea dintre Liverpool și Chelsea. Meciul dintre Nottingham Forest și Arsenal, programat marți, ora 21:30, deschide runda din campionatul Angliei. Partida Wolves - Manchester…

- Runda cu numarul 21 din Premier League debuteaza, sambata, 13 ianuarie, cu meciul Chelsea – Fulham (14:30), dupa care ziua va fi completata de duelul Newcastle United - Manchester City (19:30). Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate pariurile preferate pot fi plasate pe același bilet, dintr-un meci…