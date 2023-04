Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Toncean de la Asociația Blondie a facut-o pe Gina Pistol sa planga de emoție in ediția 6 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 5 aprilie 2023. Chef Catalin Scarlatescu și-a stapanit cu greu lacrimile cand i-a auzit povestea de viața.

- Petru Ceolan a venit la Chefi la cuțite cu o poveste de viața impresionanta și cu o dorința arzatoare sa caștige. Concurentul a avut probleme grave cu alcoolul și acea perioada din viața lui inca are efecte asupra sanatații lui.

- Ediția din aceasta seara a show-ului culinar Chefi la cuțite a inceput cu o poveste de viața cutremuratoare. Mariana Zinner a pierdut un copil in urma cu cațiva ani, iar acest moment a lasat-o cu multe goluri in suflet. Insa, a venit cu multa incredere in talentul și pasiunea ei pentru gatit.

- Ediția din aceasta seara a adus și momente emoționate. O tanara in varsta de 28 de ani a venit la Chefi la cuțite pentru a gati unul dintre preparatele sale preferate. Cel mai mare susținator al tinerei este iubitul sau, care a supraviețuit in urma unui accident grav.

- In prima ediția a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 am cunoscut-o pe Maria Barbu, o tanara care i-a uimit pe toți cu dezvaluirile sale emoționante. Tanara a adus lacrimi in ochii Ginei Pistol.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Gina Pistol a oferit un interviu emoționant despre viața de mamica. Prezentatoarea de la Chefi la cuțite a vorbit despre viața ei de cand a aparut micuța Josephine. Iata ce marturisiri a facut partenera lui Smiley!

- Madalina Crețan, soția regretatului rapper Nosfe, a transmis un mesaj emoționant in secțiunea de comentarii, dupa ce Gina Pistol a anunțat retragerea din televiziune. Madalina Crețan și soțul ei au participat la Chefi la cuțite, cunoscand-o personal pe vedeta TV. Iata ce a dezvaluit fosta concurenta!

- Timp de aproape șapte ani de zile, celebra Gina Pistol a facut parte din proiectele Antena 1, cele mai importante fiind „Chefi la Cuțite” și „Asia Express”, dar odata cu apariția in viața ei și a partenerului ei de viața, Smiley, a micuței Josephine, lucrurile aveau sa se schimbe, atat pe plan personal,…