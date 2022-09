Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de modernizare a domeniului public din jurul Pieței Alexandru Mocioni și de modernizare a Parcului Doja și Podului Maria are ca scop inițierea procesului de regenerare urbana prin creșterea atractivitații și calitații vieții in Iosefin, unul din cele trei cartiere istorice majore ale Timișoarei.…

- In anul 2015, primarul de atunci al Timișoarei, Nicolae Robu, le promitea banațenilor ca vor avea un parc acvatic și nu vor mai fi nevoiți sa se deplaseze pana in Ungaria pentru balaceala, sauna și alte servicii de acest tip.

- ADVERTORIAL. Un PET aruncat la intamplare se poate transforma intr-un dușman al naturii pentru 450 de ani! Studiile facute de cercetatori arata ca perioada de descompunere a plasticului in mediul natural este de multe sute de ani, perioada in care lent se degajeaza in atmosfera o toxina foarte periculoasa…

- Imagini de coșmar in centrul Timișoarei, in 2022. Unul din parcurile centrale, situat chiar in spatele Catedralei Mitropolitane, este plin de gaianț de porumbel. Situat la 300 de metri de primarie, parcul este plin de mizerie, cu banci rupte și alei insalubre. Culmea este ca administrația Fritz…

- Patrimoniul cultural din cartierele istorice ale municipiului Timisoara va fi evidentiat prin proiectul intitulat "Spotlighting Timisoara's Heritage through Dance", care va fi lansat, joi seara, la Podul de Fier din cartierul Iosefin de Clubul de Dans Sportiv Magnum Team. Fii la curent cu…

- Compania timișoreana Magnum Dance a lansat un proiect cultural intitulat „Spotlighting Timisoaraʹs Heritage through Dance”, care dorește sa puna in evidența patrimoniul cultural din cele patru cartiere istorice ale orașului – Iosefin, Cetate, Fabric și Elisabetin – prin spectacole care spun povestea…

- Consiliul Județean Timiș merge inainte cu dorința de a ridica o parcare supraetajata pe terenul fostului Centru Militar Județean din zona zero a Timișoarei. Primaria a cerut de mai multe ori acel teren sa realizeze chiar ea o asemenea investiție acolo, acum CJT pregatește doua hotarari prin care anunța…

- Proiectul ”CBC Heritage T.E.A.M. Together Everyone Achieves More” a fost finalizat in mod oficial. Dupa conferința de inchidere organizata de Asociația B-Right Media la Botoșani, in data de 7 iunie, a urmat activitatea in oglinda din Republica Moldova. „Un proiect frumos la Edineț, un proiect frumos…