Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal de pe litoral s a impus la opt goluri in prima mansa a turului intai din European League. Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a realizat o victorie clara, in aceasta seara, in mansa tur a primului tur a competitiei europene European League. HCDS a intalnit la Constanta…

- Echipa de handbal masculin Potaissa Turda a fost invinsa sambata, pe teren propriu, de formatia croata HRK Gorica, scor 26-24 (11-12), in mansa tur din turul I al EHF European League (fosta Cupa EHF). Este primul meci oficial de handbal disputat in Romania de la inceperea pandemiei si a avut loc…

- Potaissa Turda și Dobrogea Sud Constanța vor disputa meciurile din turul 1 preliminar al European League, fosta Cupa EHF. Sunt primele meciuri oficiale in Romania, din martie incoace Sezonul european de handbal debuteaza sambata, odata cu meciurile din turul 1 preliminar al European League, la masculin.…

- Dupa o zi in care Irina Begu (82 WTA) si Gabriela Ruse (173 WTA) au castigat meciuri spectaculoase in Cehia, din pacate, seria buna a sportivelor din Romania a fost stricata de Patricia Tig.

- Romania a coborat un loc, de pe trei pe patru, in clasamentul coeficientilor echipelor feminine de club care participa in cupele europene in sezonul 2021-2022, dat publicitatii de EHF pe site -ul sau, informeaza AGERPRES . Ungaria se mentine pe primul loc, cu un punctaj de 158,33 realizat pe baza rezultatelor…

- La sediul Federației Europene de Handbal de la Viena, marți, a avut loc tragerea la sorți a partidelor din primul tur al competiției European Handball League. La masculin, Potaissa Turda o va avea ca adversara pe HRK Gorica din Croația, iar HC Dobrogea Sud Constanța (foto) o va intalni pe HC Victor…

- AHC Potaissa Turda va întâlni echipa croata HRK Gorica în primul tur preliminar al EHF European League. HC Dobrogea Sud Constanta va înfrunta echipa rusa HC Victor Stavropol în…

- AHC Potaissa Turda va intalni echipa croata HRK Gorica, iar HC Dobrogea Sud Constanta va infrunta echipa rusa HC Victor Stavropol in primul tur preliminar al competitiei de handbal masculin EHF European League, potrivit tragerii la sorti efectuate marti, la Viena. Ambele echipe romanesti vor juca primul…