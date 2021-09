Postfață la un roman care a plecat la tipar Lucian Avramescu Romanul ”La inceput a fost duminica”, semnat de Giorgiana Radu-Avramescu, cunoscuta ca ziarista de știri și editorialista, stralucind mai ales prin pasiunea cu care scrie pasaje din tumultuoasa viața a Reginei Maria, este o izbanda. Sinceritatea duce in spate talentul care ia destule și din lumea poemului in proza, sau talentul gospodarește vocația de a povesti fara emfaza, dand cale libera curajului de a fi sincer cu tine și cititorul tau? Prozatoarea strecoara de la inceput, ca motto, o capcana invațata probabil din lumea presei. Scrie invers ceea ce alți scriitori o fac spre… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanul ”La inceput a fost duminica”, semnat de Giorgiana Radu-Avramescu, cunoscuta ca ziarista de știri și editorialista, stralucind mai ales prin pasiunea cu care scrie pasaje din tumultuoasa viața a Reginei Maria, este o izbanda. Sinceritatea duce in spate talentul care ia destule și din lumea poemului…

- Explicatiile din prima parte au doar rolul de a clarifica lucrurile si de a oferi o alta cheie de interpretare a datelor. Nu ofera insa nici cea mai mica scuza pentru politicienii care au condus zona, diferentele raman in continuare chiar daca sunt ceva mai mici. Ultimele date publicate in Breviarul…

- Unul din cele mai valoroase și semnificative documente aflate in patrimoniul Arhivelor Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe este o scrisoare olografa, cu semnatura lui George Enescu, datata 1 octombrie 1947. Aflat la Geneva, Enescu ii scrie liderului comunist Emil Bodnaraș, intervenind pentru…

- George Marin Conferința de presa de la ACS Petrolul 52 desfașurata ieri la ora pranzului a adus și lucruri imbucuratoare in ceea ce privește continuarea și dezvoltarea activitații clubului, dar și vești care nu pot bucura pe deplin. Peste toate, este ceața care invaluie viitorul clubului, atat cel indepartat,…

- "PNL o sa fie mult mai puternic dupa aceste alegeri. Veti vedea ca incepand cu 26 septembrie lucrurile se vor linisti si asta trebuie sa-i asiguram pe romani ca guvernarea nu are de suferit dupa aceasta campanie, guvernarea merge mai departe, rezultatele sunt foarte bune, ati vazut si cifrele, rectificarea…

- Fosta numar 1 mondial Garbine Muguruza s-a îndragostit pur și simplu de România iar la începutul lunii iulie a vizitat din nou țara noastra. Prietena cea mai buna a sportivei a facut-o atât de atașata de aceste locuri, iar sportiva din Spania a povestit cum a ajuns în România…

- Celebrul DJ olandez Armin van Buuren vine la București pe data 25 septembrie. DJ-ul revine in fața publicului din București dupa șapte ani și pregatește cel mai mare și spectaculos solo show din Europa, in cadrul Sound of Bucharest. „A trecut prea mult timp de cand am stat departe de scena, peste 18…

- ''Deziluzie'', ''Dezamagire uriasa'', ''Imens esec'', presa din Hexagon nu se zgarceste sa foloseasca superlative, marti, dupa ce nationala de fotbal a Frantei a fost eliminata luni de Elvetia, la Bucuresti, in optimile de finala ale EURO 2020, (3-3, 4-5…