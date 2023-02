Poşta Română continuă distribuirea cardurilor de energie Posta Romana continua, astazi, distribuirea cardurilor de energie, operatiune care a inceput ieri. Autoritatile estimeaza ca aproape 500 de mii de carduri vor ajunge in aceste zile la persoanele vulnerabile care vor putea face plati catre furnizorii de gaze naturale, electricitate, lemne sau pentru incalzirea la bloc. Valoarea ajutorului este de 1.400 de lei pe an: 700 de lei in aceasta luna, iar restul in septembrie. Primele judete unde Posta Romana a inceput distribuirea cardurilor de energie, peste 360 de mii, sunt Alba, Arges, Teleorman, Bacau, Bihor si Ilfov, dar si municipiul Bucuresti.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

