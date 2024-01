Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, in urma cu puțin timp o atentionare de calatorie pentru Franța. Potrivit oficialilor sunt in vigoare, in mai multe regiuni, atenționata cod roși și portocaliu de ploi si inundatii.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca vineri va fi organizata o greva generala, la nivel national, in sectorul transportului public din Italia, cu o durata preconizata de 24 de ore.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, in urma cu puțin timp o atentionare de calatorie pentru Franța. Potrivit oficialilor este in vigoare, in mai multe regiuni, un Cod portocaliu de ploi abundente si inundatii.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in landul german Bavaria ca, din cauza ninsorilor abundente din noaptea de vineri spre sambata, exista perturbari semnificative ale transporturilor aeriene si rutiere.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Italia, unde incepand de joi seara este anuntata o greva nationala in transportul feroviar, astfel ca sunt posibile intarzieri sau anulari de trenuri.Potrivit MAE, in Italia, incepand de joi, de la ora 21:00, pana vineri,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis in urma cu puțin timp o atentionare de calatorie pentru Italia, acolo unde luni, pe data de 27 noiembrie, este programata o greva de 24 de ore in transportul public.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o alerta de calatorie pentru Italia. Romanii care locuiesc in peninsula sau urmeaza sa tranziteze teritoriul sunt sfatuiți sa aiba grija la vremea neprielnica, fiind anunțat cod portocaliu de inundații.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Franta ca, vineri, 13 octombrie 2023, este prevazuta o greva generala, la nivel national, context in care sunt asteptate perturbari ale circulatiei feroviare nationale (TGV,…