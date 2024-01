Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Finlanda ca, in perioada 1-2 februarie 2024, va avea loc o greva in mai multe sectoare ale economiei. Vor fi perturbari in transport și trafic,

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca sindicatele care grupeaza majoritatea fermierilor au anuntat blocaje ale accesului in capitala pentru luni, 29 ianuarie 2024, incepand cu ora 14:00.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca vineri, 26 ianuarie 2024, incepand cu ora 14:00, pana la miezul noptii, cu posibilitatea prelungirii si dupa aceasta data, sunt prevazute blocaje in Paris si zona pariziana.Potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Italia, ca, la data de 8 ianuarie 2024, vor fi organizate greve la nivel național ale personalului aeroportuar.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Islanda, unde a fost instituita starea de urgenta din cauza eruptiei vulcanice in zona Sundhnjukagigar, iar oamenii sunt sfatuiti sa nu se deplaseze in zona, potrivit news.ro.Potrivit MAE, in Islanda, Departamentul de Protectie…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Slovacia, unde miercuri si joi sunt prognozate ninsori, vant si polei, in jumatatea sudica si la Bratislava.Potrivit MAE, in Slovacia se vor inregistra ninsori, rafale de vant si polei, in perioada 6-7 decembrie, in jumatatea…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Italia ca, incepand de joi, 30 noiembrie 2023, in intervalul orar 21:00 9:00, pana vineri, 1 decembrie 2023, sunt organizate greve nationale in sectorul transportului feroviar. In…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Slovenia ca, potrivit deciziei Guvernului sloven, regimul de control la punctele de frontiera cu Republica Croatia si Ungaria se va extinde pana la data de 21 iunie 2024.…