Portugalia declară stare de ugenţă în contextul pandemiei de coronavirus Portugalia a decretat miercuri seara stare de urgenta, care permite in special guvernului sa restrictioneze libertatea de miscare pentru a opri evolutia pandemiei de coronavirus in aceasta tara cu 10 milioane de locuitori, relateaza AFP preluat de agerpres. ''Tocmai am decretat stare de urgenta. O decizie exceptionala intr-o perioada exceptionala'', a declarat presedintele conservator portughez Marcelo Rebelo de Sousa, in cursul unei alocutiuni transmise de televiziune.



''Aceasta nu este o intrerupere a democratiei. Insa democratia incearca sa previna o intrerupere ireparabila a vietii…

