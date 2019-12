Portretul șomerului roman: are intre 40 și 49 de ani și locuiește in mediul rural. Rata somajului a scazut sub 3%, patronii au nevoie de 1 mil. de angajați Rata somajului inregistrata la nivel national s-a situat, in octombrie, la 2,98%, in scadere cu 0,35 puncte procentuale fata de aceeasi luna din 2018, arata datele publicate, luni, de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Numărul total de şomeri era de 258.737, în octombrie, cu 1.898 de persoane mai mic în comparaţie cu cel consemnat la finele lunii anterioare. Potrivit sursei citate, din totalul…