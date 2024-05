Stiri pe aceeasi tema

- Fluxul live este transmis 24/7 pe un ecran circular mare, care le permite oamenilor din Dublin sa vada ce se intampla in New York toata ziua. Un ecran similar este instalat in New York, iar oamenii de acolo pot vedea ce se intampla in Dublin, non-stop, relateaza BBC.

- Departamentul Penitenciarelor din New York va permite unui grup de sase detinuti dintr-o inchisoare din nordul statului York sa urmareasca eclipsa solara totala din 8 aprilie, asa cum au solicitat, a informat presa locala, citata vineri de EFE, potrivit Agerpres.

- Delia este in Statele Unite ale Americii pentru prima data unde va susține 3 concerte dupa cum urmeaza: New York 29 martie, Chicago 30 martie și Montreal 6 aprilie. Artista se afla in turneu de promovare al celui mai recent album “Flex”, lansat la finele anului trecut, care include 13 piese, dintre…

- Taylor Swift și Travis Kelce au fost vazuți la sala de fitness dupa ce au și-au aratat corpurile lor lucrate intr-o vacanța luxoasa in Bahamas, unde au fost surprinși iubindu-se ca in prima zi. Cantareața, in varsta de 34 de ani, și iubitul ei de la Kansas City Chiefs, tot in varsta de 34 de... View…

- Antena Group a deschis din nou actiuni in instanta, insa de data aceasta sunt vizati doar doi dintre chefi, Florin Dumitrescu si Catalin Scarlatescu. Antena Group a deschis cate un proces la Judecatoria Sectorului 1, pe numele celor doi chefi, cerand fiecaruia daune de 10.000 de euro. Motivul pentru…

- Delia a dat lovitura: peste 100.000 de euro dintr-un foc! Solista aflata in topul celor mai scumpi artiști romani va intreprinde primul sau turneu nord-american. Tour-ul va incepe la sfarșitul lunii curente. Cat cere Delia pentru un concert! Canta mai raruț dar mai scumpuț Artista și trupa sa vor traversa…

- Un barbat a fost scos cu poliția dintr-un magazin Kaufland din Alba. Motivul: A inceput sa bea bere și whisky printre raioane Un dosar de furt a fost recent inchis de judecatorii din Blaj. Este vorba despre cazul unui barbat care a intrat in magazinul Kaufland din localitate și a inceput sa bea printre…