Stiri pe aceeasi tema

- O cercetare independenta realizata de Ovidiu I. Moisescu, profesor asociat la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA), face o radiografie a festivalurilor care domina piața din România: Electric Castle șo Untold. De menționat ca raportul…

- Experții considera ca situația demografica în țara noastra este catastrofala: copii se nasc tot mai puțini, iar catre anul 2050 o treime din populația Moldovei o vor constitui batrânii. Specialiștii considera ca în anii apropiați declinul demografic va fi greu…

- In perioada 1.01-31.05.2018, resursele de energie primara au crescut cu 3,8%, iar cele de energie electrica au scazut cu 0,2% fața de aceeași perioada a anului precedent. Principalele resurse de energie primara in primele 5 luni ale anului, au totalizat 14305,2 mii tone echivalent petrol (tep),…

- O analiza a Patronatului Investitorilor Autohtoni arata ca in mai puțin de 20% dintre județele țarii, cei mai bine platiți angajați nu sunt cei din mediul privat, ci cei care activeaza in sectorul public. Printre cei cu veniturile cele mai mari se numara angajații din invațamant și cei din sanatate,…

- O prapastie demografica s-a cascat in Europa dupa caderea Cortinei de Fier, iar tarile din Europa de Est si-au pierdut un sfert din populatie, in timp ce soldul este pozitiv in Europa de Vest, potrivit unui studiu publicat vineri, care subliniaza impactul determinat al factorului migratiei, relateaza…

- Toate vietuitoarele – de la elefanti la broaste si pana la licurici – doresc ‘sa vorbeasca’ intre ele, afirma cercetatorii din Marea Britanie si Germania. Conversatiile intre doi parteneri, despre care oamenii de stiinta credeau pana de curand ca reprezinta o caracteristica exclusiv umana, sunt destul…

- Perturbarea ritmului natural al ceasului intern creste riscul de aparitie a tulburarilor de dispozitie, de la cele benigne pana la cele mai severe, au afirmat cercetatorii in urma unui studiu recent, citat de AFP si Press Association. "Daca este lumina dimineata, inseamna ca trebuie sa te trezesti",…

- Decificiente majore in ceea ce priveste modul in care Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement a Municipiului Bucuresti administreaza parcul Herastrau. Expertii din cadrul Ordinului Arhitectilor Bucuresti atrag atentia cu privire la faptul ca numarul mare de terase, construite aici in ultimii 10 ani,…