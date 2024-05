Stiri pe aceeasi tema

- Cu doar cateva zile inainte de Invierea Domnului, Patriarhul Daniel a transmis un mesaj important pentru credincioși. Preafericitul a menționat ca, in lucrarea Domnului Nostru Iisus Hristos, vindecarea de o boala trecatoare nu este totul si nu este ultimul scop al venirii Lui in lume, ci vindecarea…

- La Primaria Brașov, condusa de Allen Coliban, reprezentant al Uniunii Salvați Romania (USR), a izbucnit un nou scandal dupa ce edilul a fost acuzat de „plagiat” de catre viceprimarul PNL Sebastian Rusu. „Marul discordiei” este un proiect pentru parcare subterana pe Bulevardul Eroilor. Primarul Allen…

- REPER acuza USR de plagiat, dupa ce a depus o initiativa legislativa ce copiaza identic prevederile unui proiect al formatiunii. ”Fara hotie ajungem departe - un slogan care pare a fi uitat de USR in goana dupa voturi”, afirma partidul. REPER transmite ca anul trecut pe 15 februarie, deputatele REPER…