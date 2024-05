Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Daniel subliniaza in Pastorala de Paști ca vindecarea de o boala trecatoare nu este țelul principal al venirii lui Iisus Hristos pe pamant. Misiunea Sa fundamentala a fost vindecarea de pacat și de moarte, oferind omenirii viața veșnica prin Inviere. Patriarhul Daniel subliniaza in Pastorala…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a transmis, miercuri, un mesaj de Sfintele Pasti, in care afirma ca Invierea Domnului este sarbatoarea iubirii smerite si milostive a lui Hristos cel ce a invins ura, violenta si moartea, daruind oamenilor viata vesnica. ‘Invierea din morti a Domnului Iisus…

- Pastorala de Paște 2024 a Inaltpreasfințitului Parinte Irineu: ”Invierea Domnului nostru Iisus Hristos este biruinta Sa asupra pacatului” Pastorala de Paște 2024 a Inaltpreasfințitului Parinte Irineu: ”Invierea Domnului nostru Iisus Hristos este biruinta Sa asupra pacatului” Iubiti fii duhovnicesti,…

- Astazi, 30 aprilie, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a organizat o conferinta la Palatul Patriarhal, in cadrul careia a transmis credinciosilor Pastorala de Paste.""Iata, ne pregatim de cea mai mare sarbatoare crestina. Invierea Domnului este sarbatoarea sarbatorilor. Este bucuria cea mai mare.…