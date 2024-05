Parlamentul European a dat unda verde dosarului medical european de sanatate. Astfel, pacienții și cadrele medicale vor putea accesa dosarele medicale nu numai din țara lor, ci și din alte state membre UE .Cu acordul pacientului, datele vor putea fi folosite in scopuri de tratament și cercetare. Dosarul electronic european de sanatate este un proiect […] The post Dosarul electronic european de sanatate, votat in Parlamentul European appeared first on Puterea.ro .