- David Popovici a devenit regele inotului romanesc, dupa ce a primit doua medalii de aur la Campionatele Mondiale de Natație din Budapesta. Ministrul Sportului a avut numai cuvinte de lauda de adus la adresa campionului roman. Ce mesaj i-a transmis Eduard Novak lui David Popovici, dupa ce sportivul a…

- Pustiul-minune al sportului romanesc e de neoprit, la Budapesta: David Popovici a cucerit o noua medalie de aur la Mondiale, devenind doar al doilea inotator din toate timpurile care a castigat locul 1, la 100 si 200 de metri liber, la aceeasi editie.

- Fabulos! David Popovici, campion mondial și la 100 de metri liber! Așteptata cu un interes enorm, David Popovici a caștigat, in urma cu puțin timp, finala probei de 100 de metri liber, devenind, astfel, dublu medaliat...

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat in finala de 100 metri liber la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta. Popovici a doborat un alt record mondial la juniori, de aceasta data in calificarile de marți seara pentru finala de 100 metri liber. El a terminat proba cu timpul de 47 sec…

- David Popovici, cel mai rapid in semifinalele probei de 100 m liber la CM Natatie Proaspat campion mondial al probei de 200 m liber, Popovici a intors al patrulea la jumatatea cursei de marti seara, dar a inotat incredibil a doua lungime de bazin si a terminat cu un nou record mondial de juniori: 47.13.…

- David Popovici a obtinut titlul de campion mondial pe distanta 200 de metri liber, la Budapesta, dar a stabilit si un nou record mondial la juniori. In plus, el l-a depasit si pe australianul Ian Thorpe in topul celor mai buni timpi scosi la aceasta proba.

- David Popovici a obtinut titlul de campion mondial pe distanta 200 de metri liber, la Budapesta, dar a stabilit si un nou record mondial la juniori. In plus, el l-a depasit si pe australianul Ian Thorpe in topul celor mai buni timpi scosi la aceasta proba.

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat duminica seara in finala la 200 de metri, la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta, cu cel mai bun timp al semifinalelor. Evoluția sa a coincis și cu stabilirea unui nou record mondial de juniori.