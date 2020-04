Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ProRomania, Victor Ponta, l-a atacat pe premierul Ludovic Orban pentru refuzul de a folosi testele rapide pentru testarea in masa a populației. Ponta a declarat in direct la RomaniaTV ca economia romaneasca trebuie sa reporneasca motoarele cel tarziu pe 1 mai. Pentru acest lucru, testele…

- Calin Popescu – Tariceanu, președintele ALDE, a declarat, la Realitatea plus, ca fostul ministru Victor Costache a fost “depașit” tot timpul. “Calitațile lui de medic nu compenseaza lipsa acestor elemente care sunt absolut necesare in managementul unei crize. Nu era capabil sa ia masurile necesare in…

- Ioana Theodoru Premierul “autoizolat” – nu la domiciliu, ci la Vila Lac 1 – Ludovic Orban este intaiul privilegiat al țarii. Și asta, nu doar pentru ca are parte de testare rapida pentru depistarea unei eventuale infecții cu coronavirus, in timp ce familii ale unor pacienți confirmați sunt inca pe…

- Ioana Theodoru La mai bine de 7 ore de la momentul la care ii respira in ceafa “contactului asimptomatic” Ludovic Orban – pe care l-a insoțit la conferința de presa in care anunța ca se izoleaza, și el, și miniștrii, dupa ce au intrat in contact cu senatorul Vergil Chițac, depistat cu noul tip de The…

- Sorin Roșca Stanescu Tulpina e mai puternica decat premierul. Chiar inainte de a avea certitudinea ca a intrat pe teritoriul Romaniei. Pentru acest stat, dar și pentru Klaus Iohannis, care se intampla sa-l reprezinte, desigur, in mod constituțional, epidemia de coronavirus schimba in mod decisiv datele…

- Sorin Roșca Stanescu A mai ramas circa o ora și vom afla. Cade sau nu cade Guvernul Orban? Cade și nu cade, chiar in eventualitatea in care moțiunea de cenzura PSD intrunește numarul necesar de voturi. Ludovic Orban ne-a dat cheia. Ramane la butoane cu dispozitivul intact. Aceasta este de altfel și…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban participa, vineri, la manifestarile dedicate Unirii Principatelor, la Iasi. In Piata Unirii din Iasi va fi prezent si presedintele Pro Romania, Victor Ponta. Liderul PSD Marcel Ciolacu, a carui prezenta fusese anuntata initial, si-a anulat participarea…

- Creșterea alocațiilor pentru copii nu va avea loc in forma in care a fost adoptata. Premierul a declarat ca liberalii doresc o majorare a alocatiilor copiilor, insa cu conditia ca aceasta sa fie sustenabila, precizand ca in momentul de fata n sunt prevazute sume de bani pentru a sustine cresterea. Orban…