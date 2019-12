Stiri pe aceeasi tema

- Cand vorbim opozitie ne gandim in primul rand la PSD. Cand te uiti la televizor vezi ca politicianul cel mai critic la adresa guvernului este Victor Ponta. Daca mai citesti un ziar afli ca UDMR este gata sa voteze la o motiune de cenzura pentru caderea guvernului daca face alegeri de primari in doua…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a fost ales, vineri, in functia de vicepresedinte al Partidului Democrat European (EDP). Potrivit unui comunicat al Pro Romania transmis, vineri, AGERPRES, votul a fost...

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri seara ca personal considera ca primarii ar trebui aleși in doua tururi, iar președinții consiliilor județene in mod indirect, adica prin intermediul consilierilor. ”Eu personal cred ca primarii ar trebui aleși in doua tururi, iar șefii CJ aleși nu direct,…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, duminica seara, ca parlamentarii acestei formatiuni nu vor merge luni in Parlament, la votul de investire a noului Guvern, daca Ludovic Orban nu va inlocui ministrii care au primit aviz negativ in comisiile de specialitate. Victor Ponta a declarat,…

- Victor Ponta si Pro Romania nu voteaza Guvernul PNL. „Nu cred ca era o surpriza nici pentru domnul Orban!”. Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat dupa discuțiile cu premierul desemnat Ludovic Orban, ca parlamentarii Pro Romania nu vor vota Guvernul PNL. „Nu cred ca era o surpriza nici pentru…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni ca, in conditiile in care PSD va vota in Parlament pentru un guvern PNL, parlamentarii din partidul pe care il conduce vor sprijini "proiectele bune pentru tara". "Eu am inteles, in primul rand, ca PSD va vota acest guvern sau ca daca nu il voteaza…

- Motiunea de cenzura a Opozitiei a trecut, cu 238 de voturi favorabile, 5 peste limita majoritatii. PSD pierde Puterea dupa 7 ani si jumatate de guvernare, cu o scurta pauza – Cabinetul Ciolos. Premierul Viorica Dancila s-a rafuit, in plen, cu Calin Popescu Tariceanu si cu Victor Ponta. Liderii ALDE…

- Parlamentarii Pro Romania vor sustine proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si respingerea ordonantei referitoare la alegerea presedintilor de consilii judetene prin vot uninominal, a declarat, luni, presedintele Pro Romania, Victor Ponta, potrivit Agerpres. "Am discutat…