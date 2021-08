Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ca pompierii romani care au participat la stingerea incendiilor din Grecia vor fi recompensati. Raed Arafat a precizat, la Digi24, ca cel mai probabil nu va fi prelungita misiunea pompierilor romani in Grecia, iar demobilizarea…

- Pompierii romani aflați pe taram elen și care participa la acțiunile menite sa vina in ajutorul colegilor lor greci, in lupta cu incendiile de vegetație, iși continua misiunea. Aceștia vor face, mai nou, echipa cu pompierii din Republica Moldova, din cate anunța, miercuri, 11 iulie, Departamentul pentru…

- In cea de-a patra zi de intervenție in Grecia, devastata de incendii puternice, pompierii romani fac echipa, in insula Evia, cu cei din Republica Moldova. Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) a anunțat, miercuri, ca acțiunile de stingere a incendiilor de vegetație vor continua cu 6 mașini…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a explicat, pentru News.ro, cum decurge misiunea celor 108 pompieri care sunt in acest moment in insula Evia din Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor. Dupa ce IGSU a anuntat ca nevoie de oameni, s-au oferit din intreaga tara…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a exclus categoric carantinarea naționala pe teritoriul Romaniei in valul al patrulea al pandemiei.Intrebat de jurnaliști daca se va mai aplica lockdown in Romania in valul Delta, Raed Arafat aa raspuns ca „nu, pentru ca avem alte mecanisme acum si sa…

- Premierul Florin Citu anunta ca echipa de pompieri din partea Romaniei care va pleca in Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetatie va actiona in zonele indicate de autoritatile elene pe o perioada de 10-14 zile. „Romania este alaturi de Grecia in aceste momente dificile”, subliniaza…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a exclus categoric carantinarea naționala pe teritoriul Romaniei in valul al patrulea al pandemiei.Intrebat de jurnaliști daca se va mai aplica lockdown in Romania in valul Delta, Raed Arafat aa raspuns ca „nu, pentru ca avem alte mecanisme acum si sa…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, luni seara, ca surparea malului de pamant de pe un santier din Capitala este un accident de munca, iar Inspectia Muncii trebuie sa stabileasca in ce conditii a avut loc acest accident. ”Interventie destul de dificila…