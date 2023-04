Pompierii din Tulcea au salvat o barză care avea înfășurat un ambalaj în jurul gâtului O barza care avea infașurat un ambalaj in jurul gatului a fost salvata joi de pompierii din cadrul ISU Tulcea. Potrivit IGSU, salvatorii tulceni au fost solicitați sa intervina in localitatea Mineri, pentru salvarea unei berze aflata in pericol din cauza unui ambalaj infașurat in jurul gatului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

