- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati prin apel la numarul 112 despre producerea unui incendiu in municipiul Constanta, intre localitatile Topraisar si Amzacea, judetul Constanta. Incendiul s a produs la un autoturism implicat intr un accident rutier.…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava, maiorul Alin Galeata, a anunțat ca pompierii au reușit sa stinga incendiul care a izbucnit astazi la amiaza la o pensiune din comuna Malini. Alin Galeata a spus ca flacarile au izbucnit in zona camerei tehnice, amplasata intre…

- Un incendiu de vegetație a izbucnit in Delta Vacarești. Este afectata o suprafața de circa 1,5 hectare. Incendiul de vegetație a izbucnit joi, in jurul orei 14:30. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs in Delta Vacarești, care se manifesta pe o suprafața de 1,5 hectare. Actioneaza 8 autospeciale…

- Un incendiu violent a cuprins trei case noaptea trecuta, pe strada Oriav din Sectorul 3 al Capitalei. Pompierii au intervenit pana dimineața sa stinga flacarile, iar doua femei au fost duse la spital dupa ce au suferit un atac de panica, anunța Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov.„In…

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla, ai Detașamentului Dej, ai Detașamentului 1 Cluj-Napoca și Punctul de Lucru Florești au intervenit in cursul nopții de vineri spre sambata pentru stingerea flacarilor care au cuprins un atelier pentru prelucrarea lemnului situat in localitatea Sic. Incendiul…

- Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineața la o hala de producție și depozitare material lemnos din Cosești, sat Leicești, județul Argeș. Nu sunt semnalate victime.Incendiul a izbucnit la o hala, in care se afla material lemnos, din Cosești, sat Leicești. ISU Argeș intervine cu șapte…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au fost alertati cu privire la un incendiu izbucnit la un autoturism in comuna Aninoasa. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au fost alertati cu privire la un iincendiu izbucnit la un autoturism in…

- Un incendiu a izbucnit sambata la sediul Medservmin Targu Jiu, prestator de servicii al Complexului Energetic Oltenia. Intervin pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Gorj. „Avem semnalat un incendiu izbucnit la o cladire aparținand unui operator economic pe strada…