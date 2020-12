Stiri pe aceeasi tema

- Unitațile medicale amendate de inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Olt sunt cele din Slatina, Caracal, Balș și Corabia, relateaza Agerpres.Controaleleau fost efectuate de echipe mixte de specialisti din cadrul ISU, Directiei deSanatate Publica (DSP) si…

- Inspectorii de prevenire de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt au aplicat amenzi in valoare de 91.000 de lei pentru deficientele constatate in timpul controalelor efectuate la sectiile si compartimentele ATI de la spitalele din Slatina, Caracal, Bals si Corabia. Potrivit reprezentantilor…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Bucovina" al județului Suceava a efectuat recent controale de specialitate la secțiile ATI din cadrul unitaților spitalicești din județul Suceava, fiind constatate 49 de deficiențe in domeniul apararii impotriva incendiilor. Specialiștii ISU au ...

- La Spitalul de Recuperare din Iasi, in momentul de fata, sectia ATI este destinata cazurilor grave de pacienti COVID, cele cinci paturi fiind ocupate constant de astfel de bolnavi. Ec. Carmen Cumpat, managerul unitatii medicale spune ca sectia ATI a fost data in folosinta in anul 2017 si ca are autorizatie…

- Inca trei angajati de la Spitalul Municipal Caracal au fost testati pozitiv pentru infectia cu SARS-CoV-2. Numarul angajatilor testati pozitiv de la inceputul saptamanii a ajuns astazi la 14, conform reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt. Astazi au fost inregistrate 38 de cazuri noi…

- Inca doi angajati de la Spitalul Municipal Caracal si alti doi de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Slatina au fost confirmati cu noul coronavirus, ei fiind printre cele 39 de cazuri noi de infectare raportate miercuri in judetul Olt, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP)…

- Alti sapte angajati ai Centrului de Ingrijire Spineni, judetul Olt, au fost testati pozitiv pentru infectia cu SARS-CoV-2. Focarul a ajuns astfel la 87 de cazuri confirmate, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt. In urma retestarii tuturor beneficiarilor si salariatilor de…