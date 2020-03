Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Penal International (TPI) a autorizat joi in apel deschiderea unei anchete pentru crime de razboi si crime contra umanitatii in Afganistan, printre care infractiuni care ar fi fost comise de militari americani, transmit AFP, Reuters si DPA, potrivit Agerpres. ''Procuratura este autorizata…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a promis vineri, imediat dupa Brexit, intarirea relatiilor bilaterale cu Londra, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Vom continua sa intarim relatiile noastre deja puternice, productive si prospere cu Regatul Unit intr-un moment in care ei deschid un nou capitol",…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a asigurat vineri Ucraina de sprijinul de neclintit al SUA, in plin proces de destituire a presedintelui Donald Trump din cauza presiunilor pe care le-ar fi exercitat asupra presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza AFP si Reuters. 'Sunt aici…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo se va deplasa la Londra saptamana viitoare, chiar inainte de iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), apoi la Kiev, intr-un moment in care la Washington se deruleaza procesul pentru destituirea presedintelui Donald Trump, informeaza AFP si Reuters,…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, va vizita vineri Ucraina, tara aflata in centrul unui scandal care il costa pe presedintele Donald Trump un proces de destituire asteptat sa aiba loc in Congres, transmite AFP. Seful diplomatiei americane se va intalni cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat Curtea Penala Internationala de antisemitism, duminica, din cauza intentiei procurorului sef al curtii, Fatou Bensouda, de a deschide o ancheta completa cu privire la eventuale crime de razboi in Palestina, transmite Reuters.

- Fatou Bensouda, procuror al Curtii Penale Internationale (CPP), a anuntat vineri initierea unei investigatii complete privind presupuse "crime de razboi" produse in teritoriile palestiniene, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, anunța MEDIAFAX."Sunt convinsa ca exista o baza rezonabila…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, l-a avertizat marti pe omologul sau rus Serghei Lavrov in legatura cu orice ingerinta in alegerile ce vor avea loc in SUA in 2020, transmite AFP. 'In problema ingerintelor in afacerile noastre interne, am fost clar: este inacceptabil',…