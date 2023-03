Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Comisia Europeana a anunțat un ajutor derizoriu fermierilor romani drept compensație pentru pagubele produse de afluxul de cereale din Ucraina, fermierii romani au decis sa iasa la proteste. Miercuri, o delegatie a Asociatiei Forta Fermierilor (AFF) va afisa un banner in fata Comisiei Europene…

- Romania și Polonia sunt doua țari importante din flancul estic al NATO, astfel ca o buna colaborare intre cele doua parți este utila acum in contextul in care avem un razboi la granița. In acest sens, premierul de la Varșovia a venit la București pentru a reinnoi trate și colaborari nu doar pe partea…

- Polonia vrea sa ajute Ucraina in razboiul cu Rusia. Guvernul de la Varsovia va transfera armatei lui Zelenski, in zilele urmatoare, 4 avioane de vanatoare MIG-29, a anuntat presedintele polonez Andrzej Duda. De asemenea, Slovacia și-a manifestat disponibilitatea de a dona Ucrainei avioane de același…

- Antonio Guterres a sosit in Polonia marti, de unde si-a continuat drumul si a intrat in Ucraina. El discuta miercuri cu seful statului ucrainean despre o prelungire a Acordului de la Istanbul privind exportul cerealelor ucrainene, au anuntat doi purtatori de cuvant ai ONU, Stephane Dujarric si Farhan…

- Președintele american Joe Biden, aflat intr-o vizita istorica la Varșovia, a ținut un discurs istoric prin care transmite mesajul Statelor Unite la un an de la declanșarea invaziei Rusiei in Ucraina.

- Polonia va cere Uniunii Europene rambursarea pentru orice tancuri Leopard pe care le va trimite in Ucraina, a declarat marti premierul polonez, transmite CNN . Intr-un interviu acordat televiziunii poloneze TVN, premierul Mateusz Morawiecki a declarat ca aceasta cerere va fi ”un alt test al bunavointei…

- Economia Romaniei ar urma sa depaseasca in acest an economiile statelor vecine care stagneaza, ajutata de fondurile europene, o moneda stabila si de investitiile straine, stimulate in parte si de relocarea activitatilor din Rusia si Ucraina, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Fondul Monetar International…

