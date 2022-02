Stiri pe aceeasi tema

- Polonia "nu intentioneaza sa joace meciul de baraj" pentru Cupa Mondiala impotriva Rusiei, programat la 24 martie, la Moscova, din cauza invaziei Ucrainei de catre trupele ruse, a anuntat, sambata, presedintele federatiei poloneze pe Twitter. "Destul cu vorba, este timpul sa actionam. Din cauza escaladarii…

- Naționala de fotbal a Poloniei "nu intentioneaza sa joace meciul de baraj" pentru Cupa Mondiala din Qatar, impotriva Rusiei, din cauza invaziei Ucrainei de catre trupele ruse, a anuntat, sambata, presedintele federatiei poloneze pe Twitter.

- Federația de fotbal din Polonia (FPF) a anunțat ca reprezentativa acestei țari refuza sa dispute meciul cu Rusia din barajul pentru calificarea la Cupa Mondiala 2022 din Qatar, din cauza razboiului declanșat in Ucraina, relateaza Sky News . „In lumina escaladarii agresiunii Federației Ruse impotriva…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a estimat ca Ucraina nu va putea rezista mult timp in fata ofensivei militare lansata de Rusia si, cu toate ca el este de acord cu sanctiunile europene impotriva Rusiei, nu crede ca acestea il vor descuraja pe presedintele Vladimir Putin. ”Din pacate, este doar o chestiune…

- O fetița s-a nascut in noaptea de vineri spre sambata intr-o stație de metrou din capitala Ucrainei, in timp ce orașul era vizat de zeci de bombardamente. „Mia s-a nascut in adapost in aceasta noapte intr-un mediu ostil – bombardarea Kievului. Mama ei este fericita dupa aceasta naștere dificila. Cand…

- Talibanii cer Rusiei și Ucrainei sa „rezolve criza prin mijloace pașnice”, la cateva luni dupa ce mișcarea extremista islamica a masacrat oameni nevinovați in timp ce aceștia au preluat conducerea Afganistanului de la guvernul susținut de Occident, relateaza Daily Mail . Intr-o declarație postata pe…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a condamnat, joi dimineata, „atacul lipsit de ratiune” lansat de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, asupra Ucrainei. „Este vorba despre un atac lipsit de ratiune. Sunt periclitate nenumarate vieti ale civililor. Este vorba despre o grava incalcare a dreptului…

- In contextul tensiunilor ruso-ucrainene, Romania beneficiaza de o atenție deosebita din partea presei internaționale. ”Franta intentioneaza sa trimita sute de soldati in Romania”, titreaza Le Figaro. Cotidianul francez citeaza un interviu acordat pentru postul de radio France Inter, de catre ministrul…