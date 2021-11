Stiri pe aceeasi tema

- Polonia acuza autoritațile din Belarus ca pregatesc migranții de la granița pentru un asalt. Forțele de securitate le-ar fi dat oamenilor echipament și gaze lacrimogene pentru a riposta. Familiile de migranți și-au instalat corturi la granița dintre Belarus și Polonia, insa acestea ar fi fost demontate.…

- Politia de frontiera poloneza a acuzat duminica fortele de securitate din Belarus ca le-ar da instructiuni si echipamente migrantilor blocati in zona pentru luarea cu asalt a frontierei dintre cele doua tari, relateaza luni dpa. Se pare ca multe corturi au fost demontate din tabara improvizata…

- Politia de frontiera poloneza a acuzat duminica fortele de securitate din Belarus ca le-ar da instructiuni si echipamente migrantilor blocati in zona pentru a lua cu asalt frontiera dintre cele doua țari.

- UE trebuie sa se pregateasca pentru o creștere a numarului de migranți care încearca sa intre în blocul comunitar, în timp ce mulți din Orientul Mijlociu vor continua sa soseasca prin Belarus, a declarat vineri Fabrice Leggeri, directorul agenției de frontiera a UE Frontex, relateaza…

- Polonia a mobilizat aproape 6.000 de militari la frontiera cu Belarus, in cadrul masurilor de securitate aplicate pentru oprirea imigrantilor extracomunitari care incearca sa ajunga in spatiul Uniunii Europene, informeaza agentia Reuters, conform blacknews.ro . In ultimele zile, numarul militarilor…

- Autoritațile germane au anunțat, miercuri, ca numarul refugiaților care au intrat in țara prin Polonia, pe „ruta Belarus”, a crescut puternic in ultimele luni, conform Euronews.Poliția federala germana spune ca peste 4.

- Aproximativ 400 de migranti, in special irakieni si iranieni, au fost arestati in Germania in apropierea frontierei poloneze in ultimele trei zile, a anuntat luni politia care leaga acest aflux de practicile migratorii imputate autoritatilor din Belarus, noteaza AFP, citat de agerpres. Numarul…

- Peste 10.000 de migranti proveniti din tari devastate de razboi se afla in prezent in Belarus in speranta ajungerii in Uniunea Europeana (UE), a estimat luni politia de frontiera poloneza (SG), transmite DPA. Potrivit sefului SG, generalul-maior Tomasz Praga, regimul de la Minsk condus…