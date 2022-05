Stiri pe aceeasi tema

- Un agent de politie din comuna Giroc, suspectat de comiterea infractiunii de trafic de influenta in forma continuata, a fost retinut de procurorii Serviciului Teritorial Timisoara al DNA. „In perioada anterioara datei de 09 august 2021, suspectul Gird Aurelian, in calitatea mentionata mai sus, ar fi…

- O femeie, fost inspector in cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala, retinuta in luna martie de DNA pentru trafic de influenta, a fost trimisa in judecata. Femeia ar fi cerut 100.000 de euro de la un director al institutiei, pretinzand ca poate influenta un procuror DNA sa dea o solutie favorabila…

- Adjunctul sefului de post din Giroc, Aurelian Gird, a fost ridicat de procurorii DNA Timisoara chiar din sediul IPJ Timis. Gird este acuzat de trafic de influenta si luare de mita, dupa ce i-a solicitat unui locuitor 10.000 de euro, dar si doua hectare de teren, pentru a-i rezolva punerea in posesie…

- DNA Timișoara a lovit, din nou, astazi, in fieful mafiei imobiliare din comuna Giroc – procurorii și polițiștii anticorupție l-au ridicat, in urma cu scurt timp, pe un agent de la postul de poliție din localitate. Este vorba de Aurelian Gird, ajutor de șef de post. Conform primelor informații, acesta…

- Un barbat a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie dupa ce ar fi cerut de la administratorul unei firme 75.000 de euro pentru a-si exercita influenta pe care a lasat sa se inteleaga ca o are asupra unui alt om de afaceri cu care administratorul avea mai multe litigii comerciale, in scopul…

- Un barbat a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie dupa ce ar fi cerut de la administratorul unei firme 75.000 de euro pentru a-si exercita influenta pe care a lasat sa se inteleaga ca o are asupra unui alt om de afaceri cu care administratorul avea mai multe litigii comerciale, in scopul…

- Patru medici stomatologi din Galati si Arad, doi dintre ei fiind cadre universitare in Facultatea de Medicina si Farmacie Universitatea "Dunarea de Jos Galati au fost trimisi in judecata de Directia Nationala Anticoruptie DNA intr un dosar de trafic de influenta, luare si dare de mita. Trei dintre ei…

- Un detinut aflat in Penitenciarul Oradea, arestat preventiv pentru infractiunea de trafic cu minori, a fost gasit spanzurat cu un material textil legat de gratia geamului camerei de detentie, potrivit Agerpres.''In data de 19 aprilie, la ora 20,38, cu ocazia distribuirii tratamentului psihotrop, un…