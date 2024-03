Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in doua dosare distincte, a unui avocat ialomițean și a altor doua persoane, acuzațiile fiind de trafic de influența, dupa ce aceștia ar fi promis ca au puterea de a influența judecatori de la Curtea de Apel București,…

- Urmarirea penala, pornita de CNA pe fapte de corupere activa și trafic de influența, comise de noua persoane din nordul țarii asupra angajaților Secțiilor de Inmatriculare a Transportului și Calificare a Conducatorilor Auto Balți și Edineț, a fost finalizata și transmisa pentru examinare in instanța…

- Un bebeluș din Ucraina care s-a nascut la Chișinau urma sa fie vandut unui cuplu roman, informeaza procurorii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) care au incatușat patru persoane in acest caz, fiind vorba de președinta unei fundații, o șefa de maternitate și o nota

- Judecatoarea de la Tribunalul Suceava este acuzata de trafic de influența, deținere, consum și trafic de droguri de mare risc (precum și punerea la dispoziție a unei locuințe pentru consumul ilicit de droguri), folosirea, in mod direct și indirect, de informații ce nu sunt destinate publicitații ori…

- Salariata unui spital din Galați a fost trimisa in judecata pentru ca a promis angajarea unor persoane la unitatea medicala. In schimbul serviciului, ea a primit diferite sume de bani, susțin anchetatorii. Femeia va fi judecata in stare de arest la domici

