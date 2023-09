Poliţiştii vor fi testaţi antidrog. Anunțul MAI Politistii vor fi testati pentru consumul de droguri, atat la admitere, cat si anual, in perioada carierei. Bogdan Despescu, secretar de stat in MAI, a facut, astazi, o serie de anunturi care ii priveste pe soferi, dar si pe politisti. “Instituim obligativitatea testului antidrog in cadrul examenului medical pentru admiterea MAI, precum și anual, in timpul carierei. Instituim obligativitatea polițistului de a se supune testarii pentru determinarea comportamentului simulat și testarea antidrog și alcool pe timpul serviciului. De asemenea, venim cu instituția suspendarii din funcție a polițistului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

