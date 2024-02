Polițiștii mehedințeni, la „vânătoare“ pe șoselele din județ Polițiștii Serviciului Rutier Mehedinți au organizat sambata o acțiune pe drumurile naționale și județene din județ pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere. Polițiștii au urmarit combaterea consumului de alcool și substanțe interzise la volan, sancționarea conducatorilor de autovehicule care transporta marfa fara a respecta legislația incidenta acestul domeniu, precum și conștientizarea participanților la trafic asupra importanței respectarii legislației rutiere. Cu ocazia activitaților, polițiștii au legitimat 155 de persoane și au verificat 141 de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 35 de ani din Turda a fost prins, la volan, sub influența substanțelor psihoactive. Totul a avut loc, duminica, 27 ianuarie, in jurul orei 19.35.Polițiștii l-au testat pe acesta cu aparatul pentru detectarea substanțelor psihoactive, reieșind indicii cu privire la prezența acestora.Menționam…

- Duminica, 28 ianuarie 2024, in jurul orei 19.10, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au oprit, pentru control, pe strada Decebal din Teiuș, un autoturism condus de un tanar de 25 de ani, din Teiuș. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul din dotare,…

- Conducere sub influența substanțelor psihoactive Aseara, in jurul orei 21:30, polițiștii Serviciului Rutier au oprit in trafic o autoutilitara care circula pe Drumul Național 2 E85 – Tișița. Barbatul care se afla la volan, in varsta de 38 de ani, din județul Neamț a fost testat cu aparatul din dotare,…

- ARMENIȘ – Un tanar de 25 de ani, din Mehadia, este cercetat penal pentru conducere fara permis și sub influența substanțelor psihoactive dupa ce a fost tras pe dreapta, azi noapte, la ora 1.00, pe DN 6, la Armeniș. Circula cu autoturismul pe direcția Caransebeș-Orșova deși avea dreptul de a conduce…

- Un tanar din Vulcana Pandele, de 20 de ani, a fost prins in noaptea de joi conducand pe raza orașului Targoviște sub influența unor substanțe interzise. Acesta a fost condus de polițiști la o unitate medicala pentru recoltarea de probe biologice, unde a prezentat un rezultat preliminar. Barbatul a fost…

- Dosar penal pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive. La data de 12 ianuarie a.c., la ora 08.02, pe strada Libertații din localitatea Cehu Silvaniei, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cehu Silvaniei au oprit in trafic pentru control un autoturism, condus de un tanar de 19 ani, din…

- Un valcean a fost prins, ieri, sub influența substanțelor psihoactive de polițiștii Serviciului Rutier care l-au oprit pentru un control de rutina. Tanarul de 29 de ani, din Ramnicu Valcea, a fost oprit in timp ce conducea un autoturism, pe o strada din municipiu. In urma testarii cu aparatul din dotare,…

- Cercetat penal pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive. Vineri, 3 noiembrie a.c., la ora 08.20, pe drumul județean 191, in localitatea Aghireș, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Zalau au depistat in trafic un tanar de 20 de ani, din localitatea Cizer, județul Salaj,…