Politiștii locali din Cluj, în misiune urgentă la KFC! Au pornit girofarele cât timp și-au luat mâncarea Polițiștii locali au fost surprinși pe o filmare in timp ce se aflau intr-o „misiune urgenta” in centrul Clujului, la KFC, care se afla la 2 minute de mers pe jos de secția de Poliție! Mașina de serviciu ii aștepta peste drum, cu girofarele pornite. Un barbat a filmat doi polițiști locali din Cluj-Napoca in timp ce se indreptau, de la KFC din centrul orașului, spre mașina de serviciu, parcata ilegal peste drum și lasata cu girofarele pornite, in contextul in care secția de Poliție se afla la doi pași de restaurantul fast food. Vezi video pe monitorulcj.ro . El a reclamat faptul ca daca s-ar afla… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

