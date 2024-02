Stiri pe aceeasi tema

- La data de 14 februarie, in jurul orei 14.20, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca, in contextul manipularii deșeurilor din municipiul Cluj-Napoca, in zona rampei de deșeuri din Pata Rat a fost gasit cadavrul unui nou-nascut. Trupul micuțului era ascuns in doi saci menajeri,…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca, la un hotel din comuna Moroeni, zona montana Padina, un barbat a fost injunghiat.Oamenii legii au descoperit la fața locului cadavrul unui barbat de 41 de ani, din Targoviște,…

- CARAȘ-SEVERIN – In plus, 37 de conducatori auto au ramas fara permis, iar alți 11 fara certificatul de inmatriculare al autovehiculului. Toate pentru incalcari ale legislației rutiere, constatate in weekend, de polițiștii rutieri și de cei cu atribuții pe linie rutiera! „Pentru abaterile constatate…

- La data de 27 decembrie, Poliția municipiului Cluj-Napoca – Secția 2 Poliție Rurala Apahida fost sesizata despre faptul ca Marchiș Andreea-Rozalia, de 17 ani, din comuna Palatca, satul Sava, a plecat voluntar de la domiciliu la data de 24 decembrie, la colindat și nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE–…