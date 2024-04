Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 13 ani din Baia Mare este cautata de politisti dupa ce a plecat de acasa, vineri, si nu s-a mai intors pana acum. Politistii au facut publice semnalmentele fetei si roaga persoanele care au informatii despre ea sa anunte autoritatile.

- Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata pe 1 martie, in jurul orei 17, despre faptul ca Rusu Ion, in varsta de 12 ani, din municipiul Cluj-Napoca a ieșit in jurul orei 12 de la unitatea școlara și nu a revenit la domiciliu pana in prezent. Baiatul are o inalțime aproximativa de 1,50 m, par…

- Polițiștii din Edineț intreprind acțiuni de localizare a unei femei de 83 de ani din satul Bratușeni, care la 26 ianuarie a plecat de la domiciliu și pana la moment nu se cunoaște locul aflarii sale.

- Este alerta in Romania! O adolescenta de 17 ani a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Oamenii legii o cauta pe Roberta, dupa ce a plecat de acasa și nu s-a mai intors niciodata. Familia ei este disperata și așteapta vești bune din partea polițiștilor. Iata cum o identifici.

- La data de 14 februarie, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca, in contextul manipularii deșeurilor din municipiul Cluj-Napoca, in zona rampei de deșeuri din Pata Rat a fost gasit cadavrul unui nou-nascut. Oamenii legii nu au reușit pana acum sa identifice mama criminala…

- Politistii din Bistrița-Nasaud cauta un barbat de 72 de ani din Bistrița Bargaului care a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acestuia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența…

- Minorul Iusein Șancal, 1,40 m inaltime, 40 de kilograme, ochi caprui si par saten, a plecat sambata seara, in jurul orei 21.00 de acasa și n-a mai revenit, relateaza Replica Online.„La data de 11 februarie, in jurul orei 13.30, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Secția 2 Poliție…

- Femeie de 34 de ani, din comuna Tudora, cautata de familie cu poliția dupa ce a disparut de acasa Polițiștii botoșaneni efectueaza verificari pentru localizarea unei femei, de 34 de ani, din comuna Tudora. Dascalu Niculina a parasit, in mod voluntar domiciliul, ieri, 20 ianuarie, in jurul orei 19:00,…