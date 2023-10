Polițiștii din Galați au oprit în trafic un tânăr care „trăgea pe nas” la volanul mașinii Daca in ultima perioada ne-am obișnuit cu știrile despre șoferi care au urcat la volan dupa ce au consumat droguri, acum avem și o știre despre tineri care se drogheaza chiar in timp ce se deplaseaza pe șosele la volanul mașinii. Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala din județul Galați au observat, miercuri seara, in comuna Pechea, un autoturism care se deplasa sinuos pe principala artera de circulație din localitate. Echipajul de politie a oprit autoturismul si la verificarea documentelor agenții au constatat ca in autovehicul se afla la volan un tanar de 19 ani, din Braila și doi pasageri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbat din Sebeș, „CAMPION” la infracțiuni rutiere! Ce surprize au avut polițiștii, cand l-au oprit in trafic Barbat din Sebeș, „CAMPION” la infracțiuni rutiere! Ce surprize au avut polițiștii, cand l-au oprit in trafic La data de 20 septembrie 2023, in jurul orei 19.30, polițiștii Secției 7 Poliție…

- La data 12 septembrie 2023, in jurul orei 21:30, polițiștii au oprit in trafic, pe raza comunei Vețel, autoturismul condus de un tanar in varsta de 25 de ani, din Deva. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat valoarea de 0,75 mg/l, alcool pur in aerul expirat. …

- Astazi, 11 septembrie 2023, in jurul orei 8.30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 3 Marginea au oprit in trafic, pe DN2E, un vehicul care se indrepta catre comuna Marginea, susceptibiul a transporta tigarete de contrabanda. Astazi, 11 septembrie 2023, in jurul orei 8.30, politistii…

- Un barbat de 30 de ani din Galati a fost retinut pentru 24 de ore deoarece nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferata si nici la semnalele politistilor, care au pornit in urmarirea autoturismului, informeaza miercuri IPJ Galati. Un echipaj de politie din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Liesti a…

- Sucevean lasat fara lemne și amendat cu 4000 de lei la Mileanca de polițiști. Nu deținea documente legale de transport Un sucevean a fost lasat fara lemne la Mileanca de polițiști care l-au oprit la un control de rutina și care au descoperit ca acesta nu deținea documente legale de transport. Polițiștii…

- Inca un sucevean a ramas fara lemne la Botoșani. Polițiștii l-au oprit la control și nu avea acte pe materialul lemnos Inca un sucevean a ramas fara lemne la Botoșani in urma unei acțiuni a poliției care l-a și amendat contravențional dupa ce nu a putut justifica un metru cub de lemne din remorca.…

- Barbat dintr-o comuna din Alba, cu dosar penal dupa ce a condus un tractor fara a deține permis. Unde a fost oprit de Poliție Un barbat din comuna Ighiu este cercetat penal dupa ce a condus un tractor, fara a deține permis. Polițiștii l-au oprit in trafic, pe raza satului Ighiel. Potrivit IPJ Alba,…

- Un barbat din Leorda nu a auzit de școala de șoferi. Polițiștii l-au dat jos de la volanul unei mașini neinmatriculate Vineri, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 4 Dorohoi au oprit, pentru control, pe drumul județean D.J. 291, in comuna Leorda, un autovehicul condus de un barbat, de…