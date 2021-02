Poliţiştii de frontieră sătmăreni au oprit 38 de migranți din drumul spre Schengen Politistii de frontiera satmareni au depistat, intr-o autoutilitara de transport marfa, 38 de cetateni din Siria și Irak, care se indreptau spre granita cu Ungaria. Calauzele, trei cetațeni romani, sunt cercetate pentru trafic de migranti, urmand ca la final sa fie luate masurile legale ce se impun. Ieri, 5 februarie a.c., polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Petea in cooperare cu lucratorii STPF Satu Mare au desfașurat o acțiune pe linia combaterii migrației ilegale in zona de responsabilitate. Astel, in jurul orei 06.00, colegii noștri oprit pentru control pe directia… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera satmareni au depistat, intr-o autoutilitara de transport marfa, 38 de cetateni din Siria si Irak, care se indreptau spre granita cu Ungaria. Calauzele, trei cetateni romani, sunt cercetate pentru trafic de migranti. „Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Borș in cooperare cu un echipaj al Secției 3 Poliție Rurala Biharia au depistat un grup format din cincisprezece cetațeni din Siria, Turcia și Irak care incerca sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 30.01.2021,…

- Politistii de frontiera bihoreni și aradeni au depistat 31 de cetateni din Egipt, Tunisia, Irak, Siria și Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare incarcate cu diverse marfuri. In data de 14.01.2021, in jurul…

- Politistii de frontiera bihoreni și aradeni au depistat, in urma unor actiuni desfasurate de pe linia migratiei ilegale in ultimele 24 de ore, 42 de cetateni din Palestina, Siria si Afganistan, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 13.01.2021, in jurul orei 19.30,…

- Polițiștii de frontiera satmareni, in cooperare cu autoritațile maghiare, au reținut un grup format din 24 de persoane din Siria, Irak si Palestina, care incerca sa treaca ilegal frontiera in Ungaria pe jos, cu scopul de a ajung in vestul Europei. In noaptea de 22 decembrie a.c., polițiștii de frontiera…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat doi cetațeni din Siria, solicitanti de azil in Romania, care intenționau sa treaca ilegal frontiera. Cei doi sirieni au fost indrumati catre Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil Maramures. In data…

- In data de 30 noiembrie, polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Satu Mare, impreuna cu colegii de la Sectorul Politiei de Frontiera Petea, au declanșat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii migrației ilegale, in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Satu Mare – ITPF Sighetu Marmației au depistat și reținut cinci cetațeni din Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care nu-și justificau prezența in zona de frontiera. Acestia au fost indrumati catre Centrul…