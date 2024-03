Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita din nou autoritaților romane și europene sa ia masuri urgente pentru intrarea Romaniei in spațiul Schengen cu frontierele terestre in 2024, potrivit adevarul.ro. Pierderile financiare cauzate de neaderarea la Schengen nu mai…

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) cere din nou autoritaților sa ia masuri urgente pentru intrarea Romaniei in spațiul Schengen cu frontierele terestre in 2024.Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, s-a opus intrarii Romaniei in Schengen cu frontierele terestrePierderile…

- Transportatorii romani au transmis prim-ministrului Marcel Ciolacu o cerere pentru a interveni pentru deblocarea camioanelor care transporta marfuri din Austria și așteapta zile intregi la granița cu Bulgaria, dupa cum arata un comunicat de presa al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din…

- "Vom ramane o voce puternica in sprijinul adoptarii unor noi solutii menite sa consolideze securitatea interna a Uniunii, inclusiv prin intarirea spatiului de libera circulatie. Imi exprim speranta ca Romania isi va putea spori curand contributia ca stat membru Schengen inclusiv prin aderarea cu frontierele…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat marți „speranta” ca tara noastra „isi va putea spori curand contributia ca stat membru Schengen si prin aderarea cu frontierele terestre”. „Vom ramane o voce puternica in sprijinul adoptarii unor noi solutii menite sa consolideze securitatea interna a Uniunii,…

- Austria nu vrea inca Romania in Schengen cu totul. Ministrul de Interne Gerhard Karner sustine ca integrarea cu aeroporturile si navala este "un pas inainte", dar "ar fi gresit" in acest moment sa se dea unda verde pentru aderarea si cu frontierele terestre, potrivit stiripesurse.ro"Ar fi gresit in…

- Bucuria din Romania și Bulgaria in legatura cu Schengen a fost aparent prematura. Contrar afirmațiilor facute joi de guvernele de la București și Sofia, guvernul federal austriac iși menține refuzul fața de aderarea celor doua țari la zona Schengen, care permite calatoriile fara controale la frontiera,…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania saluta acordul politic la care s-a ajuns privind extinderea Spatiului Schengen cu Romania si Bulgaria la frontierele aeriene si maritime incepand cu luna martie 2024, dar solicita autoritatilor romane si europene stabilirea unei date clare pentru…